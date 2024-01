A Olbia torna la Remata dei mestieri, ecco come partecipare

Olbia si prepara già alla prossima edizione della Remata dei mestieri

Cresce la famiglia della Remata dei mestieri, la manifestazione sportiva non agonistica della sezione di Olbia della Lega navale guidata da Tore Bassu. Oltre alle storiche squadre, tra cui quelle dell’Inps, degli Operatori marittimi, dei Professori, delle Forze dell’Ordine, delle Estetiste, tornano a bordo dei palischermi i Commercialisti, già vincitori di una Remata dei mestieri, e si aggiungono anche gli equipaggi dei medici psichiatri e dei commercianti. Ma ci sono anche altri professionisti che stanno mettendo su gli armi per partecipare all’entusiasmante circuito che fa gareggiare i mestieri della città.

Come diventare rematori? Il mese di gennaio è quello giusto per cominciare a salire a bordo dei palischermi. Le squadre sono formate da dieci rematori più un timoniere. Per entrare a far parte del circuito dei mestieri è sufficiente avere a bordo sei persone che svolgono la stessa professione o che fanno parte della stessa azienda. Gli altri quattro atleti possono essere esterni, cioè svolgere anche un altro lavoro. La segreteria della Lega navale, in viale Isola Bianca, è a disposizione per chiedere informazioni su come iscriversi e affiancare i capisquadra nella formazione degli armi. Si può chiamare il numero 3204962472 oppure inviare un messaggio whatsapp al 347.0034061.

Il corso per timonieri

Le squadre che si iscriveranno sprovviste di timoniere, saranno supportate sia in gara che in allenamento dai timonieri della Lega navale. Ma dal mese di febbraio sarà possibile anche frequentare il corso per timonieri: quattro lezioni in totale, tutte direttamente in mare, nel corso delle quali l’istruttore esperto della Lega navale insegnerà a tenere la rotta, a dare i comandi, a virare, a ormeggiare e disormeggiare.

Le gare Il circuito dei mestieri quest’anno parte prima e si conclude prima per venire incontro alle esigenze lavorative estive di molte squadre. Si parte il 6 aprile con la Remata di mezzo corso, si prosegue il 18 maggio con la Remata del marinaio e si conclude con la spettacolare finale a tre corsie il 15 giugno. Pausa estiva per godersi il mare e le vacanze e poi appuntamento il 21 settembre per la “Remata del cuore”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui