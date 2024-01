Aggressione col coltello nel cuore di Olbia, 50enne rintracciato e arrestato

Arrestato il responsabile di un aggressione col coltello a Olbia

Arrestato dopo l’aggressione con coltello che il 20 dicembre aveva minacciato e cercato di derubare una donna nel cuore di Olbia. L’episodio era avvenuto in via Torino. I carabinieri hanno arrestato un 50enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Dopo la richiesta di soccorso, i militari si erano immediatamente recati sul luogo dell’incidente. Lì avevano scoperto la violenta tentata rapina. L’uomo aveva afferrato la donna per i capelli mentre cercava di portarle via la borsa. Un passante era intervenuto per aiutare e difendere la vittima, ma anche lio era stato minacciato col coltello.

L’aggressore si era poi dato alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri. Ma le indagini sono scattate subito. Gli accertamenti disposti dalla Procura di Tempio hanno portato all’identificazione del presunto autore. Sono state fondamentali le testimonianze e le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Considerato il pericolo di fuga e la possibilità di reiterare la condotta criminosa, la Procura ha richiesto l’emissione di una misura di custodia cautelare in carcere. Per questo è arrivato l’arresto del 50enne di nazionalità nigeriana, venerdì 12 gennaio, quando è stato intercettato e bloccato in una via del centro.

