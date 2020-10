I risultati delle partite.

Nuorese 1 – 1 Ilvamaddalena. Quattro giorni dopo la sfida casalinga col Ghilarza, l’Ilvamaddalena trova un altro pareggio per 1 a 1 con un gol subito nei minuti finali. Risultato positivo, ma che lascia l’amaro in bocca per come è maturato. Le reti al 64′ di Caboni per l’Ilvamaddalena, all’ 83′ di Ragatzu per la Nuorese.

Li Punti – Budoni rinviata per Covid-19

San Marco 0 – 0 Porto Rotondo. Primo punto stagionale per il giovane Porto Rotondo, che soffre e lotta, riuscendo a contenere la san Marco nel secondo tempo, sfiorando il colpaccio.

