L’Arzachena mantiene l’imbattibilità.

Termina in parità il match tra Arzachena e Nola al “Biagio Pirina”. La gara, condizionata dal forte vento, ha visto gli ospiti andare in vantaggio grazie alla rete siglata da Sannia al 30′. Il meritato pareggio smeraldino è arrivato nella ripresa con un calcio di rigore trasformato al 15′ da Molino, al suo terzo centro stagionale. “Un buon punto che consolida la nostra crescita ma nello stesso tempo ci fa riflettere perchè partite come queste ne affronteremo tante – afferma mister Raffaele Cerbone -. Il Nola è stato un avversario ostico e scorburtico che non ci ha fatto giocare. Abbiamo fatto meglio all’inizio sino al gol subito, poi abbiamo pagato dazio e la partita è diventata difficile. Sapevo che incontravamo una squadra non allo sbando, costruita per fare un certo tipo di calcio. Siamo contenti perchè manteniamo l’imbattibilità e cerchiamo di recuperare qualche infortunato di troppo. La partita di oggi è stata fortemente condizionata dal vento e non è stato facile giocare, ma sono contento per come la squadra ha reagito soprattutto nel primo quarto d’ora del secondo tempo che per me è stato il migliore della stagione”.

ARZACHENA ACADEMY 1 – NOLA 1

Arzachena: 1 Ruzittu, 4 Bonacquisti, 5 Ungaro, 8 Olivera, 10 Molino, 17 Rossi (25′ s.t. Padovani Celin), 18 Kassama, 19 Bachini, 21 Manca, 23 Marinari, 27 Dore (37′ s.t. Bellotti). In panchina: 12 Murtas, 22 Al-Tumi, 2 Urbanski, 3 Paolini, 6 Vitale, 9 Padovani Celin, 14 Fossati, 16 Lolli, 20 Bellotti. Allenatore: Cerbone



Nola: 1 Torino, 2 Sannia A., 3 Calvanese, 4 Chiavazzo, 5 Raimondi, 6 Sagliano, 7 Luise, 8 Acampora, 9 La Monica, 10 Denkovski (14′ s.t. Massaro), 11 Cozzolino (18′ s.t. Carnicelli). In panchina: 12 Capasso, 13 Sannia S., 14 Fazi, 15 Massaro, 16 Corbisiero, 17 Carnicelli, 18 Pesce Allenatore:. Pezzella

Marcatori: 30′ p.t. Sannia A. (N), 15′ s.t. rig. Molino (A)

Ammoniti: Chiavazzo (N), Acampora (N), Ungaro (A), Sannia A. (N)

Espulsi: /

Recupero: 1′ p.t. – 3′ s.t.

Note: gara disputata a porte aperte con ingressi contingentati

(Visited 56 times, 56 visits today)