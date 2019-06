Il ritiro estivo dell’Olbia Calcio.

Sarà Buddusò la sede del ritiro estivo dell’Olbia, in vista del suo quarto campionato consecutivo in serie C. A partire dal 15 luglio e sino alla fine di agosto, i giocatori dell’Olbia Calcio alloggeranno presso una storica abitazione del centro del paese e inizieranno la preparazione sul rinnovato manto erboso del campo sportivo Borucca.

Nel pomeriggio di ieri, 28 giugno, l’Olbia, rappresentata dal presidente Alessandro Marino, dal mister Michele Filippi e dal portiere Maarten Van der Want, è stata ospite del primo cittadino di Buddusò Giovanni Antonio Satta. Nella sala consiliare del municipio, infatti, è stata presentata la partnership stretta con il centro del Monte Acuto.

“Siamo molto contenti di poter presentare in questa sala la nascita di una bella collaborazione – ha dichiarato Satta -. Quando l’Olbia ci ha manifestato l’esigenza di trovare un luogo che potesse ospitarli per il ritiro estivo, abbiamo accolto a braccia aperte il club. Tra Buddusò e Olbia c’è un rapporto stretto e intendiamo ricambiare nel migliore dei modi l’accoglienza che Olbia ha riservato ai buddusoini nel corso degli anni. Per questo dico che qua dovete sentirvi come a casa vostra”.

“Con grande piacere – ha concluso il sindaco- abbiamo aumentato gli investimenti e abbreviato le tempistiche per sistemare l’impianto sportivo e siamo felici che l’Olbia possa essere la prima squadra a utilizzare il campo”.

“Siamo rimasti colpiti dall’efficienza e dall’accoglienza ricevuta – ha commentato il presidente Marino -. Sono molto contento che il Comune abbia visto nella squadra un’opportunità e una cassa di risonanza mediatica. È quello che ci proponiamo da tre anni a questa parte: rappresentare e dare valore al territorio”.

Per mister Filippi la scelta di Buddusò aiuterà molto la squadra, che avrà la possibilità di allenarsi in un ambiente familiare. “Sarà un ritiro diverso da quelli passati –prosegue il tecnico – perché avremo l’opportunità di restare sempre nella stessa sede e di lavorare con maggiore serenità. L’auspicio è che i tifosi e simpatizzanti dell’Olbia possano venire numerosi a farci visita per porre, insieme a noi, le migliori basi per una grande stagione”.

