Arzachena, Samuele Codina è campione regionale di vela

Arzachena sul tetto della Sardegna con Samuele Codina.

Il vessillo del Club Nautico Arzachena sventola sul gradino più alto del podio regionale. In occasione della solenne cerimonia di premiazione della stagione agonistica 2025, tenutasi domenica 18 gennaio a Oristano, la vela sarda ha reso omaggio ai suoi nuovi campioni. Il riconoscimento più ambito per la classe Optimist (Divisione A) è andato a Samuele Codina, talento emergente che ha riportato il titolo in Gallura.

Una vittoria di strategia e tecnica.

Il primato regionale è il risultato di una stagione condotta con estrema lucidità. Tra le boe dei più competitivi campi di regata sardi, Codina ha dimostrato una padronanza tecnica e una visione tattica non comuni per la sua giovane età.

Fondamentale, in questo percorso di crescita, è stata la guida tecnica del coach Vito Recchia. Il binomio atleta-allenatore ha lavorato intensamente sul perfezionamento delle manovre e sulla gestione delle variabili meteo-marine, trasformando il potenziale del giovane velista in una realtà vincente.

Samuele Codina orgoglio del Club Nautico.

La vittoria di Samuele Codina è stata accolta con grande soddisfazione dai vertici del Club Nautico Arzachena. Il Presidente Pier Sesto Demuro ha rimarcato come questo traguardo nobiliti l’intero movimento sportivo locale:

”Questo titolo è motivo di immenso orgoglio per Arzachena. Rappresenta la sintesi perfetta tra la determinazione del ragazzo e l’eccellenza della nostra scuola vela, che continua a distinguersi come una delle realtà più vive e competenti del panorama isolano”.

Verso nuovi orizzonti.

Il titolo di Campione Regionale non rappresenta un punto d’arrivo, ma una solida base di partenza. Il successo ottenuto ad Oristano proietta infatti l’atleta verso palcoscenici di rilievo nazionale, con l’auspicio che il prestigio ottenuto tra le acque sarde sia solo il primo passo di una luminosa carriera internazionale sotto i colori di Arzachena.

