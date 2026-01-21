Il ciclone è passato, ma in Gallura è nuova allerta arancione

Nuova allerta in Gallura dopo il ciclone Harry

Il ciclone è passato, ma il maltempo resta: giovedì 22 in Gallura sarà un’altra giornata con allerta arancione. In tutta l’Isola il peggio è passato e il colore rosso è scomparso dalle mappe con le previsioni dell’Arpas. Nel Nordest oggi c’è stato il rientro a scuola, che domani riguarderà tutti gli studenti della Sardegna

Solo in Gallura e nel Flumendosa Flumineddu (la costa orientale) resta l’arancione. Indica la criticità moderata per quanto riguarda il rischio idraulico. In queste due aree c’è anche allerta gialla per il rischio idrogeologico. Lo stesso colore interessa le zone centrali e meridionali della Sardegna: Iglesiente, Tirso e Campidano

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui