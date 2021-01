Sconfitta casalinga per l’Arzachena Academy, vince 2 a 0 l’Insieme Formia

Seconda sconfitta interna stagionale.

Sconfitta casalinga per l’Arzachena Academy, che perde 2 a 0 contro l’Insieme Formia una partita da cui tutti si aspettavano i 3 punti. Un rigore di Gomez nei minuti di recupero del primo tempo e il raddoppio di Tounkara nella ripresa condannano i ragazzi di mister Cerbone alla seconda sconfitta stagionale tra le mura amiche.

Le parole del vice allenatore Fresi: “Non possiamo essere soddisfatti visto che questa sconfitta in chiave classifica ci mette in una situazione di difficoltà. Le aspettative per la gara odierna erano sicuramente alte ma non siamo stati all’altezza. Non abbiamo capitalizzato ciò che di buono siamo riusciti a creare e poi ci siamo complicati la vita nel recupero del primo tempo con quel rigore abbastanza evitabile. Nel secondo tempo abbiamo provato a cambiare qualcosa, cercando di modificare l’inerzia della gara ma non siamo riusciti a rimetterla sui binari giusti. C’è da lavorare, mercoledì abbiamo un’altra gara importante e non dobbiamo far drammi ma essere consci di ciò che di buono abbiamo fatto precedentemente e che è venuto meno nelle ultime gare. Poche attenuanti e molto lavoro”.

ARZACHENA ACADEMY 0 vs INSIEME FORMIA 2



Arzachena: 22 Al-Tumi, 4 Bonacquisti, 5 Ungaro, 8 Olivera, 10 Molino, 11 Loi (1′ s.t. Kacorri), 13 Congiu A., 23 Marinari (28′ s.t. Rossi), 26 Fusco (37′ s.t. Bachini), 27 Dore, 32 Defendi. A disposizione: 1 Ruzittu, 6 Vitale, 9 Kacorri, 16 Fini, 17 Rossi, 19 Bachini, 20 Bellotti, 21 Manca, 30 Pandolfi. Allenatore: Cerbone

Insieme Formia: 1 Trapani, 2 Iorio, 3 Romano, 4 Chinappi, 9 Gomez, 10 Zonfrilli (34′ s.t. Longo), 14 Ioio, 16 Fatati (50′ s.t. Del Prete), 21 Tounkara (30 s.t. Quirino), 40 Antogiovanni, 60 Gorzelewski. A disposizione: 22 Capogna, 5 Quirino, 11 Durazzo, 18 Del Prete, 29 Lonardo, 30 Longo, 32 Cuomo, 33 Gentile, 50 Stornaiuolo. Allenatore: Amato

Marcatori: 46′ p.t. rig. Gomez (I), 22′ s.t. Tounkara (I)

Ammoniti: Bonacquisti (A), Dore (A), Al-Tumi (A), Defendi (A), Fatati (I), Longo (I)

Espulsi: mister Cerbone (A)

Recupero: 1′ p.t. – 6′ s.t.

Note: gara disputata a porte chiuse come da DPCM del 14/01/21

(Visited 95 times, 95 visits today)