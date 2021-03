Serie D, l’Arzachena Academi pareggia in trasferta contro il gladiator

Pareggio 1 a 1 per gli smeraldini.

Pareggio per 1 a 1 che sa di beffa per gli smeraldini. Al gol di Kacorri ad inizio ripresa ha risposto per gli ospiti Di Pietro negli ultimissimi minuti di gioco, lasciando così l’amaro in bocca alla compagine guidata da mister Cerbone. Mercoledì il recupero dell’ottava giornata, in Campania contro il Giugliano.

“Quando lasci in vita una squadra che ha bisogno di punti, determinata, con fisicità che ti butta sempre la palla in area rischi quello che abbiamo rischiato noi – afferma mister Cerbone -. Abbiamo avuto più occasioni per chiudere la partita ma non l’abbiamo fatto e questa è l’unica colpa che abbiamo. E’ chiaro che ci aspettavamo una partita del genere, tosta, complicata e spezzettata. Siamo stati bravi a sbloccarla ma poi non siamo stati bravi a chiuderla. C’è rammarico perchè è un’occasione persa per allungare in classifica ma tra tre giorni si torna in campo, dobbiamo andare a Giugliano contro una squadra che deve recuperare tante partite e che non è messa benissimo in classifica”.

ARZACHENA ACADEMY 1 vs GLADIATOR 1

Arzachena: 1 Ruzittu, 4 Bonacquisti, 6 Majid (35′ s.t. Bachini), 8 Olivera, 9 Kacorri, 10 Molino (24′ s.t. Pandolfi), 13 Congiu A., 17 Rossi (35′ Bellotti), 21 Manca, 23 Marinari, 27 Dore. A disposizione: 22 Al-Tumi, 3 Zammit, 11 Loi, 16 Fini, 18 Kassama, 19 Bachini, 20 Bellotti, 26 Fusco, 30 Pandolfi

Allenatore: Cerbone

Gladiator: 1 Fusco, 2 Ciampi (1′ s.t. Di Pietro), 3 Esposito (1′ s.t. Mascolo), 4 Caruso, 5 Maraucci, 6 Sall, 7 Arrivoli (13′ s.t. Altomare), 8 Coppola, 9 Del Sorbo, 10 Falco (13′ s.t. Strianese), 11 Di Finizio. A disposizione: 12 Maione, 13 Siciliano, 14 Di Monte, 15 Mascolo, 16 Oliva, 17 Strianese, 18 Di Pietro, 19 Marzano, 20 Altomare

Allenatore: Sig. Martino

Marcatori: 4′ s.t. Kacorri (A), 44′ s.t. Di Pietro (G)

Ammoniti: Bonacquisti (A), Di Pietro (G)

Espulsi: /

