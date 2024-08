Prima trasferta del Cagliari e prima sconfitta: il Lecce vince 1-0

Finisce 1 a 0 tra Lecce e Cagliari.

Il Cagliari tenta di consolidare la propria posizione in classifica contro un Lecce che non ha ancora segnato reti in campionato e ne ha subiti 6. Una partita che sembra mettersi per il verso giusto per i rossoblù, dopo che il Lecce è rimasto in 10 sul finale del primo tempo. Ma i rossoblù non riescono a trovare la porta avversaria, non riescono a reagire all’1 a 0 subito da Lecce nel corso del primo tempo. Una sconfitta maturata con un assedio sterile dei rossoblu per tutto il secondo tempo. Vince il Lecce per 1 a 0 al termine dei complessivi 98′ di gioco.

Il primo tempo.

Show di Luvumbo nel primo minuto, torna a centrocampo a prendere il pallone, si lancia da solo con un colpo di tacco, poi scatta seminando i difensori del Lecce ma è più veloce del pallone, e l’azione sfuma. Nella successiva azione d’attacco, inspiegabilmente Deiola toglie il pallone a Luvumbo e sciupa una promettentissima azione d’attacco.

Mina con leggerezza passa il pallone verso Scuffet, che esce alla disperata, Krstovic scappa e verso la porta, a tu per tu con Scuffet che lo ritarda. L’attaccante si allarga a destra, porta vuota, ma rinviene Luperto e respinge il pallone, miracolosamente. 11′, Il Lecce attacca con insistenza e porta ancora ail tiro Krstovic, che manda il pallone al lato su assist di Banda, che un minuto dopo va lui stesso al tiro. Il Cagliari soffre, il centrocampo non filtra e non costruisce. E’ il14′ Luvumbo scappa sulla destra a Baschirotto, l’angolano avanza verso la porta e tira, di sinistro, ma scheggia la traversa. Al 20′ Piccoli tira al volo, ma il portiere del Lecce respinge distinto e la difesa perfeziona il disimpegno.

Minuto 25′ Deiola rischia di perdere un pallone in area e regala un calcio d’angolo per il Lecce, che passa in vantaggio con Krstovic. Il Lecce non segnava da 5 partite di campionato, ecco l’occasione giusta. Il Cagliari reagisce con Luvumbo. Il suo tiro deviato va in angolo. Poi è Piccoli , sul calcio d’angolo a trovarsi il pallone sulla testa, ma colpisce malamente e l’azione sfuma.

Il Lecce resta in 10 uomini.

Passano 10 minuti, cross del Lecce, Scuffet ancora a farfalle come la settimana scorsa, Banda manda il pallone fuori di testa. 42′ il Lecce vicino al raddoppio con Oudin, che calcia una punizione in porta, Scuffet la vede all’ultimo istante e respinge in tuffo. Prati subisce un bruttissimo fallo a centrocempo è cartellino rosso per Dorgu. Rosso anche per il tem manager del Lecce, che protesta in modo veemente.. Marin manda il pallone al centro dalla sinistra, Azzi riceve ma si schiaccia di testa il pallone sulla coscia. Azione clamorosa sciupata.

Il secondo tempo.

Entrano Lapadula per Prati e Palomino per Zappa. Il Cagliari si butta in avanti, subito una prima occasione per Lapadula, che viene murato da Ramadani. Il Cagliari sta assediando il Lecce, ma non riesce a passare. Azzi riceve un cross in area, Falcone para. E’ già il 55′, il Cagliari butta palloni su palloni al centro, ma non c’è nessuno pronto a riceverli e mandarli in rete. E’ il 61′, il Lecce parte in contropiede, riceve Banda, che tira a girare verso il palo di destra, il pallone va fuori di poco. Al 64′ Mina riceve in area, rimette al centro di testa, Piccoli tenta di colpire il pallone, ma viene anticipato. Contiua l’assedio del Cagliari, il tiro di Marin viene deviato in angolo al 66′. Nicola decide opportunamente di tirar fuori Azzi e Deiola. Azzi ha il tempo di fermare un contropiede di Banda. Entrano Viola e Felici, all’esordio nella squadra rossoblu. Nonostante l’ammonizione di Falcone per perdite di tempo, il Lecce continua a perdere tempo. Krstovic cade da solo e si butta a terra. Ancora perdite di temo. Tre cambi del Lecce, i cambi più lenti mai visti in Serie A. Si riprende il gioco, finalmente.

Entra Pavoletti, ma non riceve palloni giocabili.

Iniziano gli ultimi 10′, entra Pavoletti al posto di Piccoli. Luvumbo all’8′ riceve il pallone giusto sulla destra, va al tiro, miracolo di Falcone. Anche Mina sta giocando in avanti come attaccante aggiunto. E’ l’87’, Luperto anzichè mandare il pallone in area, tira da posizione improbabile. Alle stelle. Poi Viola, riceve il pallone al centro dell’area solo davanti alla porta, tira al volo, e il pallone sbatte sulla traversa e termina alto. La porta del Lecce sembra stregata. I raccattapalle del Lecce mandano due palloni in campo. Il recupero di 7 minuti scorre molto velocemente. Il Lecce fa un cambio e perde altro tempo. Il Lecce in contropiede con Pierotti va al tiro e interrompe l’assedio sterile de Cagliari. Luvumbo crossa, ma in modo sbilenco, pallone lontanissimo dall’area. Bruttissima prestazione del Cagliari finora, nel secondo tempo non ha mai approfittato della superiorità numerica. Dopo quasi 8 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine. Incredibile sconfitta del Cagliari, che non ha saputo approfittare della superiorità numerica e non si è mai reso veramente pericoloso.

Il tabellino.

FORMAZIONE LECCE (4-2-3-1): Falcone – Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo – Ramadani, Pierret – Dorgu, Oudin, Banda – Krstovic. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Jean, Bonifazi, McJannet, Coulibaly, Rafia, Berisha, Marchwinski, Rebic, Morente, Burnete, Pierotti

FORMAZIONE CAGLIARI (3-5-2): Scuffet – Zappa, Mina, Luperto – Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello – Piccoli, Luvumbo. A disposizione: Iliev, Sherri, Obert, Palomino, Hatzidiakos, Makoumbou, Jakto, Zortea, Adopo, Gaetano, Viola, Lapadula, Mutandwa, Pavoletti, Felici.

