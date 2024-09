L’ex sindaco compie 80 anni, l’affetto di Tempio

L’affetto di Tempio all’ex sindaco che ha compiuto 80 anni.

La città di Tempio Pausania venerdì scorso ha festeggiato gli 80 anni di Antonello Pintus, ex sindaco che ha guidato la città con dedizione e impegno per un intero decennio, dal 2000 al 2010. Il suo mandato, caratterizzato da una visione lungimirante e da un profondo senso di responsabilità, ha lasciato un caro ricordo non solo a Tempio.

Durante i suoi dieci anni alla guida dell’amministrazione, Pintus ha saputo interpretare il ruolo di sindaco come una missione al servizio della comunità, promuovendo un’azione politica e progettuale che ha mirato allo sviluppo armonioso e alla coesione del territorio. Grazie alla sua visione unificatrice, Tempio Pausania ha vissuto un periodo di crescita e stabilità, con iniziative che hanno rafforzato il legame tra la città e le altre realtà della Gallura.

“Gli auguri che desideriamo porgerti in occasione di un compleanno così importante vogliono essere anche il ringraziamento per ciò che hai fatto per la nostra città. Il garbo, ancor prima umano che istituzionale, la tua competenza e l’amore che hai sempre dimostrato per Tempio, continuano ad essere per noi fonte di ispirazione nel nostro lavoro di amministratori – ha affermato il sindaco Gianni Addis -. Certi di interpretare i sentimenti dell’intera Comunità e della struttura comunale che hai guidato con affettuosa e reciproca stima, ti facciamo i nostri auguri più cari in questo giorno speciale”.

