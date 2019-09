Sorpresa: è rinato il Tavolara Calcio, storica squadra di Olbia

Ricostituita la società, iscritta al campionato di Terza Categoria.

È ufficiale, il Tavolara è tornato in vita. Nei giorni scorsi infatti è stata costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tavolara Calcio, che riporta in vita una storica società di calcio olbiese, e che sarà la quarta squadra di Olbia dopo Olbia Calcio, Polisportiva Porto Rotondo, e il paricategoria Rudalza, con cui darà vita al derby cittadino di Terza Categoria.

La squadra nei giorni scorsi è stata iscritta al campionato di Terza Categoria. La rosa verrà completata nei prossimi giorni, e sarà formata quasi interamente da giovani, a cui verranno aggiunti durante la stagione dei nuovi innesti che andranno a comporre la squadra Juniores dall’anno prossimo.

“Vogliamo fare un passo alla volta, pertanto quest’anno abbiamo formato la prima squadra. A partire dal prossimo anno avremo anche la Juniores, e l’intenzione è quella di formare un intero settore giovanile che servirà per dare continuità al progetto tecnico crescendo i giocatori in casa. Così rilanceremo questa antica squadra di Olbia”, afferma lo storico allenatore del Tavolara Franco Petta. Mister Petta, ritratto nella foto in cima all’articolo con la squadra Juniores del Tavolara che nel 1994 vinse il campionato regionale, sarà nuovamente l’allenatore della formazione olbiese.

Il campo di gioco e di allenamento del Tavolara Calcio sarà il Geovillage di Olbia. Fanno parte dell’organigramma della squadra il presidente Paolo Pirina, i vice presidenti Marco Bronzolo e Demis Chirigoni, il segretario Roberto Vitiello, il tesoriere Gabriele Multineddu e l’allenatore Franco Petta, “ma la società coinvolgerà con piacere nuovi dirigenti e tutti coloro che vorranno investire nel progetto e contribuire alla rinascita del Tavolara Calcio”, afferma mister Petta, uno dei principali fautori di questa romantica avventura calcistica olbiese.

