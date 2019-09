Calcio, il Porto Rotondo tessera una punta argentina

Il Porto Rotondo ha tesserato ieri la seconda punta argentina di 2 anni Agustin Passalenti, ex giocatore dall’Almirante Brown, squadra della Serie B Argentina, in cui ha militato fin dalle giovanili. Il giocatore, svincolato, è arrivato in Italia alcuni mesi fa per tentare l’avventura nel calcio italiano.

Dopo il provino sostenuto coi galluresi dopo una proposta nata quasi per caso, il Porto Rotondo ha deciso di tesserarlo, attendendo che gli fosse concessa la cittadinanza italiana prima di formalizzare il tesseramento.

Lo staff tecnico del Porto Rotondo punta sull’argentino per sostituire Senes, in attesa che quest’ultimo recuperi la forma, e crede che l’argentino possa integrarsi perfettamente con Mulas.

“In questo momento penso solo a tutti i momenti che ho passato, alla mia famiglia, agli amici, a mio nonno, che c’è sempre stato e che vorrei fosse qui con me a vivere questo momento, alle persone che ci sono sempre state, accompagnandomi, sostenendomi da vicino e da lontano, e che per me vogliono il meglio – commenta subito dopo la firma il giocatore -. Oggi sono lontano da tutti loro, ma so che sono ugualmente qui con me. Non è mai troppo tardi per ricominciare e combattere per i sogni. Questo è appena iniziato“.

Agustin Passalenti al momento della firma del contratto col Porto Rotondo insieme al dirigente Marco Piemonte

(Visited 7 times, 7 visits today)