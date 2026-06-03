Ginnastica e calcio, successi nello sport a La Maddalena

I successi dello sport a La Maddalena vanno dalla ginnastica ritmica al calcio

Grande entusiasmo a La Maddalena per i recenti e straordinari traguardi raggiunti dagli atleti locali nella ginnastica e nel calcio. Prima c’è stato il trionfo dell’Ilva col Viareggio e, in attesa della finale per tornare in serie D arrivano altri successi.

L’accoglienza allo sbarco del traghetto è stata un momento di profonda emozione collettiva. Le giovani atlete della ginnastica ritmica Madia sono rientrate a casa festeggiate da una folla calorosa. Hanno portato con sé splendide medaglie conquistate grazie a un costante impegno e a una grandissima passione.

La promozione dell’Atletico Maddalena

I festeggiamenti sono proseguiti anche sul fronte calcistico grazie ai ragazzi dell’Atletico Maddalena. La squadra ha raggiunto un traguardo storico conquistando la meritata promozione in seconda categoria. Un risultato che premia i sacrifici, la dedizione e l’ottimo lavoro di squadra dimostrati durante tutta la stagione.

Questi successi non arrivano per caso e confermano la validità del riconoscimento di La Maddalena come Isola europea dello sport. Dietro questo prestigioso titolo internazionale si nasconde il lavoro quotidiano di una fitta rete composta da persone, società sportive, allenatori, famiglie e tantissimi giovani che, con grande dedizione, portano in alto il nome dell’isola.



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