Olbia e Golfo Aranci in lutto per a zia Marietta, se ne va a 104 anni

Addio a zia Marietta Fiori.

La Gallura si stringe nel cordoglio per la scomparsa di Marietta Fiori, vedova Cossu, venuta a mancare serenamente alla veneranda età di 104 anni. Circondata dall’affetto profondo dei suoi cari, la secolare cittadina lascia un grande vuoto nella memoria storica della famiglia e di quanti l’hanno conosciuta nel corso della sua lunga vita.

Il lutto.

Zia Marietta era una delle nonnine più anziane della città e della Gallura, era originaria di Golfo Aranci. ma viveva a Olbia. I funerali della donna si terranno domani, giovedì 4 giugno, alle ore 10:30 nella Chiesa di Nostra Signora de La Salette a Olbia. Il corteo funebre partirà dalla Casa funeraria La Pax di Braccu in Via Bazzoni/Sircana 13D. Al termine della funzione religiosa, il feretro proseguirà per il cimitero di Golfo Aranci, dove avverrà la tumulazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui