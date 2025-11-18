Olbia, due atlete del Taekwondo Terranova brillano al Lazio Open Poomsae

Il Taekwondo Terranova Team torna da Gaeta con due importanti risultati ottenuti al Lazio Open Poomsae.

Il Taekwondo Terranova Team torna da Gaeta con due importanti risultati ottenuti al Lazio Open Poomsae, una delle competizioni più rilevanti del calendario nazionale. Le atlete Paola Padre e Chiara Piredda hanno rappresentato la squadra con impegno e qualità, accompagnate dal Maestro Roberto Carrus, presente per seguire le giovani atlete durante la trasferta e la preparazione.

Nella categoria Junior – cinture blu, Paola Padre ha conquistato la medaglia di bronzo, confermando la sua crescita tecnica e la solidità del lavoro svolto in palestra.

Nella categoria cinture nere U21, Chiara Piredda ha ottenuto una medaglia d’argento, risultato che valorizza la sua esperienza e il livello sempre più competitivo espresso nelle ultime gare. Grande soddisfazione dei Maestri Marco Varrucciu e Roberto Carrus per la prova di entrambe le atlete, sottolineando l’importanza di queste esperienze per la loro formazione sportiva.

Il Terranova Team si conferma così una realtà attiva e in crescita nel panorama regionale del taekwondo, grazie alla costanza degli allenamenti, alla preparazione tecnica e al lavoro congiunto dei maestri.

