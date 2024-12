Il Team Rama di Olbia protagonista al campionato di kickboxing

La vittoria del Team Rama di Olbia.

Si è svolto ieri a Roma il Campionato nazionale di Kickboxing organizzato dalla ETF Federation, un evento di alto livello che ha visto la Sardegna rappresentata con orgoglio dal Team Rama Olbia. Due gli atleti in gara: Alessandro Cinus, già campione assoluto 2024, e il giovane esordiente Riccardo Fresu.

Riccardo Fresu, 15 anni, ha affrontato il suo primo match nella categoria junior (settore sportivo K-1), sfidando Samuele Sacco, atleta romano con quattro incontri di esperienza in più. Nonostante la differenza di esperienza, Fresu ha tenuto testa al rivale, conquistando una medaglia d’argento nel pieno contatto. Il giovane atleta ha perso di misura, dimostrando comunque talento e determinazione, elementi che fanno ben sperare per il futuro.

Alessandro Cinus, 22 anni, di Olbia, ha confermato il suo valore passando di categoria e affrontando il più esperto Jacopo Caiazza del Team Invictus Roma, con 18 incontri all’attivo. Nella categoria 60 kg classe B, Cinus ha messo a segno un’altra prestazione da incorniciare, vincendo per KO alla terza ripresa e mandando al tappeto il forte atleta capitolino. Con 8 match disputati, di cui 6 vinti per KO, Cinus si conferma una delle promesse più brillanti della kickboxing sarda e nazionale.

Soddisfatto il coach Mario Rama, guida del Team Rama Olbia e responsabile della Petrosyan Academy locale: “Sono entusiasta delle prestazioni dei miei atleti. Alessandro sta dimostrando di avere il potenziale per competere in classe A, mentre Riccardo ha gettato le basi per una carriera promettente. Il nostro obiettivo è continuare a formare nuovi talenti, sia maschili che femminili, e mantenere il livello competitivo del team”.

Il Team Rama Olbia torna a casa con risultati importanti, ma soprattutto con la soddisfazione di aver portato la Sardegna al centro della scena nazionale. Con atleti come Cinus e Fresu, il futuro della kickboxing isolana appare ricco di successi e nuove sfide all’orizzonte.

