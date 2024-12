Uccide l’amico per errore e poi si spara, doppia tragedia a caccia

Tragedia a caccia per due amici

Sono andati a caccia insieme, ma è finita in tragedia: i carabinieri in piena notte hanno trovato morti due amici. L’esperto 28enne Giacomo Desogus era assieme all’amico storico, Matthias Steri di 27 anni, quando ieri si sono addentrati nelle campagne tra Quartu e Quartucciu. In serata si sono perse le loro tracce e i telefonini squillavano a vuoto. Con l’allarme la Prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Grazie ai cellulari sono stati individuati nella zona di Santu Lianu e in piena notte i carabinieri di Burcei hanno trovato i due corpi senza vita. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il giovane senza porto d’armi avrebbe erroneamente sparato contro l’amico e, vedendolo morire, abbia deciso di togliersi la vita. Vicino ai corpi c’era un indumento ed è possibile che il cacciatore esperto abbia chiesto all’amico di tenergli l’arma per indossarlo. Un’altra ipotesi è che gli stesse insegnando a usare il fucile. L’unica certezza è che nessuno dei due tornerà più a casa. Una tragedia che getta nello sconforto la comunità di Quartu Sant’Elena, dove in tanti conoscevano i due ragazzi.

