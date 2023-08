Il Tempio vince, ma con giocatori squalificati: arrivano le scuse

Le polemiche per la partita Tempio-Calangianus di Coppa Italia.La

Dopo le polemiche per aver schierato due giocatori squalificati alla partita di Coppa Italia, vincendo il match contro il Calangianus, ora arrivano le scuse dalla US Tempio 1946. La squadra aveva battuto quella ospite 4-2 ed è stato presentato un ricorso che potrebbe trasformare il punteggio a 0-3 e, dunque, decretare la sconfitta del Tempio.

Ma il presidente della squadra Salvatore Sechi ora si scusa parlando di “errore” e comunicandolo sui social. ”Ovviamente siamo tutti molto dispiaciuti per quanto accaduto (aver schierato due giocatori squalificati ndr.) ma io ho ancora negli occhi la bellissima prestazione della squadra di sabato – si legge sull’account ufficiale – gli splendidi gol, la vittoria ottenuta, la dimostrazione di forza sull’avversario, sul piano tecnico e, sopratutto, su quello atletico.Al termine della partita ciascuno di noi ha potuto gioire di questo successo, perché noi siamo un gruppo, unito in tutte le sue componenti: atleti, staff, dirigenti e tifosi. Un’unica famiglia”.

Il presidente del Tempio: “Me ne assumo le responsabilità”

Un errore in buona fede, stando quanto riporta la squadra, dove il presidente ha spiegato che non vorrebbe buttare la croce su nessuno. “Anzi, ringrazio sempre tutti coloro che lavorano ogni giorno con impegno e dedizione solo per amore dei nostri colori – prosegue -. Se c’è una responsabilità me la assumo io, da presidente, e le scuse per quanto potrebbe accadere le faccio, a nome di tutti, a voi tifosi che, numerosi, avete partecipato ad una giornata di calcio vero, godendo dello spettacolo offerto dall’ US Tempio con la larga vittoria finale. Da qualche giorno è partita la nostra campagna abbonamenti e voglio ricordare che “Orgoglio di Gallura” non è solo uno slogan ma il sentimento di fierezza e fermezza che ci guida da quando è partita la nostra avventura, ciò che ci spinge a combattere, con tutte le nostre forze, per ottenere i risultati sportivi che questa città si merita.Senza piangerci addosso, consapevoli delle difficoltà, uniti, ci giocheremo la nostra partita per ribaltare il probabile risultato a tavolino e provare a passare il turno. Vi aspettiamo tutti alla gara di ritorno”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui