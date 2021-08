I progetti di Sechi per il Tempio.

Salvatore Sechi oggi era a Tempio, nella sede della sua nuova squadra, coi dirigenti del Tempio, per progettare il futuro dei galletti.

“Con la Torres avevo già deciso che sarebbe stato il mio ultimo anno, a conclusione di 3 anni in cui avrei voluto riportarla tra i professionisti. Obiettivo sfiorato, quando eravamo terzi prima che il campionato fosse interrotto per la pandemia. Quest’anno pensavamo di aver preparato una squadra più o meno all’altezza dell’obiettivo, ma purtroppo il campo ci ha detto il contrario, e io ne ho preso atto. Ci è rimasto l’obbiettivo di salvare la Torres in D, e lo abbiamo centrato.

Il progetto di acquistare il Tempio è nato dopo. “Avevo già una simpatia per il Tempio da quando Torres e Tempio si sono incrociate in Serie C, nel ’99/2000, quando la Torres ha vinto il campionato. Coi dirigenti e con l’ambiente è rimasto un legame. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con un giocatore importante del Tempio, Carlo Nativi, che ha seguito spesso la Torres, anche negli allenamenti, durante la mia presidenza, e con lui si parlava della sorte del Tempio, che a seguito di gestioni inadeguate è finito in un campionato che non è all’altezza della dignità sportiva della società e della comunità”.

L’iniziativa è nata dal dialogo coi dirigenti del Tempio, che affiancheranno il presidente in questa nuova avventura. “Ci siamo incontrati e da lì è nato un progetto, che consiste nel portare il Tempio in categorie superiori, proprio come ho fatto con la Torres da zero, che quattro anni fa, quando avevo acquistato, non si trovava in una posizione molto superiore a quella del Tempio oggi”.

Il presidente è già al lavoro. “Mi sono già attivato per candidare il Tempio al ripescaggio in Promozione per meriti sportivi. Sarebbe un piccolo immediato passo verso il nostro obiettivo. Ci speriamo, e spero che vengano valutati la storia ma anche le prospettive future del Tempio. Aspettiamo il Direttivo della LND per sapere qualcosa sui ripescaggi, poi fisseremo l’obiettivo stagionale“.

Il mercato è già in fermento. “Nell’ambito del mercato ci stiamo muovendo, sperando che le nostre mosse siano ripagate dell’immediata partenza in Promozione”.

