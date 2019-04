Appuntamento per il 14 aprile 2019.

Le pinete, il mare, i sentieri, le rocce e la natura incontaminata dell’isola di Caprera, saranno lo scenario della sesta edizione del Caprera B, appuntamento sportivo dedicato agli appassionati di trekking e bicicletta.

Il 14 Aprile 2019 per i ciclisti che vorranno cimentarsi in un percorso panoramico tra le due isole maggiori, l’escursione sarà di ben 38 km, mentre per i camminatori sarà possibile partecipare ad un trekking di 16 km che, tra pinete e spiagge, darà la possibilità agli escursionisti di scoprire alcuni punti storici dell’isola di Garibaldi, come le prime case corse e le batterie ed i fortini militari.

Il rituale appuntamento sportivo di primavera, è organizzato dalla ASD Sportisola e patrocinato dal Comune di La Maddalena e dall’ Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, con la partecipazione e la sponsorizzazione delle ditte Turmo Travel, Supermercato Nonna Isa di Pirredda e Farmacia La Maddalena.

Dopo la manifestazione i partecipanti potranno gustare il pranzo nel borgo di Stagnali a contatto con la natura incontaminata dell’isola dell’eroe dei due mondi, grazie alla collaborazione con il gruppo La Maddalena nel Cuore, che da qualche anno si occupa di promuovere e valorizzare gli eventi locali.

Le iscrizioni possono essere fatte direttamente on line sul sito dell’ Asd Sportisola, sezione eventi o contattando i numeri 3477284654 ( Marta per Trekking) o 3930794371 ( Giuseppe MTB) o inviando una richiesta alla mail info@sportisola.it. Quindi caschetti allacciati,zainetto in spalla e scatto fotografico pronto per immortalare il paesaggio caprerino.

Appuntamento a La Maddalena il 14 Aprile 2019 ore 8.30 Piazza G.Garibaldi (fronte Comune) info su facebook pagina sportisola. Percorso disponibile sull’applicazione Wikiloc dedicata agli appassionati di sport a contatto con la natura.

