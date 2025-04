15 equipaggi al Costa Smeralda per il Trofeo A112 Abarth Yokohama

Riscuote un ottimo riscontro il Rally Internazionale Storico Costa Smeralda: 15 equipaggi per il Trofeo A112 Abarth Yokohama.

I protagonisti

“A dare il via alla sfida saranno i vincitori del Vallate Aretine, Orazio Droandi e Oriella Tobaldo seguiti da Fabrizio Zanelli e Claudio Zanni e da Riccardo Pellizzari con Martina Schiavo alle note. Tocca poi a Nicolò De Rosa affiancato da Martina Dal Maso e ai detentori del titolo 2024 Marcogino Dall’Avo e Manuel Piras. Inizia dal Costa Smeralda la stagione di Marco Gentile che sarà navigato dal locale Angelo Tendas, tallonato da Lorenzo Bergamaschi con Flavio Sella alle note. Dopo l’esordio di Arezzo proseguono l’esperienza nel Trofeo anche Luigi Nocentini e Giovanni Tripi e si rivedranno al via Marcello Morino e Massimo Barrera a cercare il riscatto dopo il passo falso del mese scorso”.

LEGGI ANCHE: Porto Cervo si prepara al Rally Storico Costa Smeralda di aprile

“Presente anche Giuseppe Cazziolato a cui farà da copilota Marco Garrucciu e torna in gara anche Giacomo Domenighini in coppia con Hermann Clavel. Prima stagionale con l’A112 Abarth per Francesco Grassi navigato da Giovanni Maria Figoni e altrettanto dicasi per Paolo Imperato e Massimo Facchinetti. Pronti all’esordio assoluto sono Gino Fumagalli ed Emilio Burlando e, a completare il lotto dei quindici iscritti, sono Enrico Giovanni Volpi e Vittoriano Mei”.

“L’8° Rally Costa Smeralda Storico propone le due tradizionali tappe con un chilometraggio sensibilmente aumentato, come anche il numero dei tratti cronometrati: saranno infatti dodici le prove speciali, sei nella giornata di venerdì 11 e altrettante l’indomani per 142 chilometri competitivi con partenza e arrivo dal Molo Vecchio di Porto Cervo. Il calendario del Trofeo: 28 febbraio/1 marzo, Rally Vallate Aretine; 11/12 aprile, Rally Costa Smeralda Storico; 30-31 maggio, Rally Valsugana Historic Rally; 20/21 giugno, Rally Lana Storico; 19-20 luglio, Rally Campagnolo; 25/27 settembre, Rallye Elba Storico; 21/22 novembre, Rally del Brunello”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui