Trasferta a Udine da dimenticare, il Cagliari in 10 perde 2-0

Udinese – Cagliari 2 a 0.

Il Cagliari tenta l’allungo sulla zono salvezza contro una Udinese in ottima forma. Tra i rossoblù tornano in campo dal primo minuto Azzi e Marin. Attacco col solo Piccoli supportato da Gaetano, una scelta che limita la potenzialità del Cagliari in fase offensiva. Nell’Udinese Lucca e Davis insieme dal primo minuto.

Alla fine della partita vince l’Udinese 2 a 0. Il Cagliari gioca chiaramente sulla difensiva, e con l’espulsione di Makoumbou al 30′ la partita si rovina definitivamente. Subito in vantaggio i bianconeri con Lucca, poi il raddoppio di Davis.

Primo tempo.

Udinese subito aggressiva, Makoumbou con un uno dei suoi momenti di relax col pallone tra i piedi, durante la solita giravolta si fa soffiare il pallone al limite dell’area ed è costretto a fermare l’avversario con le cattive, cartellino giallo per lui al 5′. Sugli sviluppi della punizione, Payero raggiunge il pallone e lo spara alle stelle.

La partita si sviluppa soprattutto a centrocampo. Dopo un contatto dubbio tra Makoumbou e Lucca in area cagliaritana, bisogna attendere il 20′ per il primo calcio d’angolo. Ma i friulani lo sprecano. L’Udinese arriva con facilità dalle parti di Scuffet, il Cagliari attende e in avanti Piccoli sembra essere ben ingabbiato dalla difesa bianconera. Al 22′ il primo tiro in porta, sempre di marca bianconera. Un tiro telefonato da fuori area di Lovric, che Scuffet blocca a terra. Si vede il Cagliari in avanti, ma Okoye blocca il cross di Gaetano. Al 28′ primo angolo per il Cagliari. Ma il Cagliari lo spreca: l’Udinese parte in contropiede e Makoumbou, già ammonito stende l’avversario, che a dire il vero, aveva per primo spinto Makoumbou. Cartellino rosso per il cagliaritano, e Cagliari in 10. Scuffet respinge coi pugni un cross di Payero. Nel frattempo Nicola pensa a un cambio, si scalda Deiola, entra in campo al posto di Gaetano.

I friulani trovano il vantaggio al 37 con Lucca, tutto solo al centro dell’area. L’attaccante ha il tempo di saltare e colpire di testa a rete. Poco altro prima della fine del primo tempo. L’Ingresso di Deiola sembra aver messo fine a qualsiasi velleità d’attacco del Cagliari. Nicola divrà pensare a un cambio che permetta ai rossoblù di poter offendere. Se Piccoli prima dell’espulsione di Makoumbou era isolato, adesso è completamente solo. Forse unattaccante brevilineo e sgusciante come Luvumbo potrebbe scardinare la difesa di longilinei dell’Udinese.

Secondo tempo.

Nulla cambia nelle due formaioni all’inizio del primo tempo. Si scalda Lapadula. Deiola viene lanciato in contropiede, è solo, ma Bijol lo ferma. Il Cagliari sembra aver trovato maggiore tranquillità e sembra credere nel pareggio, affacciandosi dalle parti di Okoye con cross verso il centro dell’area che finora non hanno trovato pronto nessun rossoblu. L’Udinese non trova sbocchi e riparte da dietro, per poco Piccoli non ne aprofitta, Bijol riesce all’ultimo istante ad allontanare. Il Cagliari cerca di abbozzare alcune azioni offensive, l’Udinese appare stanca. Scintille tra Mina e Davis. Lapadula entra in campo. Ehizibue ha una clamorosa palla davanti a Scuffet, ma mette lo mette al centro e l’azione muore.

L’Udinese sembra sulle gambe, Nicola cerca il colpaccio. Dentro Lapadula, Luvumbo e Zortea fuori Piccoli Augello e Adopo. Luvumbo lanciato sulla destra, Toure lo strattona, l’arbitro lascia continuare, a addirittura ferma il gioco perchè Tourè rimane a terra: scorrono i secondi, e l’Udinese adesso appare in difficoltà, mentre il Cagliari ha protetto il risultato e può tentare di andare a pareggiare.

Nel momento migliore dei rossoblù, Davis riceve il pallone solo in area e batte Scuffet per il 2 a 0. L’Udinese continua fastidiosamente a perdere tempo. Il 2 a 0 bianconero ha smorzato la reazione del Cagliari, che sembra aver accettato la sconfitta. Entra Prati per Marin.

La partenza col freno a mano tirato da parte del Cagliari non ha pagato. Nicola avrebbe potuto puntare su una formazione meno difensiva. La prossima partita del Cagliari sarà martedì all’Unipol Domus contro il Bologna.

Le formazioni iniziali.

UDINESE (3-5-2): Okoye – Kabasele, Bijol, Tourè – Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara – Davis, Lucca. All. Runjaic.

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet – Zappa, Mina, Luperto – Azzi, Marin, Makoumbou, Adopo, Augello – Gaetano – Piccoli. All. Nicola.

