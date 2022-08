A 15 anni Nicolò Cassitta, velista dello Yacht Club Olbia, è campione del mondo Ilca 4

Trionfa la vela di Olbia: Nicolò Cassitta ha sbaragliato la concorrenza ed è campione del mondo Ilca4: primo tra gli under 16 e primo assoluto. Il 15enne che regatta per lo Yacht Club Olbia ha vinto l’Ilca 4 Youth world championship che si è concluso a Vilamoura, in Portogallo. Tra le centinaia di velisti impegnati è arrivata una doppietta italiana con la napoletana Ginevra Caracciolo che si è imposta tra le donne. Con Nicolò Cassitta campione di vela, un altro sardo è entrato nella top ten tra gli under 16, il cagliaritano Leonardo Locci si è piazzato decimo.