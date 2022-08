Inizia la stagione dell’Ilvamaddalena.



Nell’anno dei suoi 120esimo anniversario, con il ritorno in Serie D dopo 26 anni, l’Ilvamaddalena

ha l’obiettivo dichiarato di mantenere la categoria. Questa sera la squadra esordiscecon lacrima partita ufficiale, il derby con l’Atletico Uri, che si svolgerà a Uri alle 17:00.



Gli avversari.

L’Ilvamaddalena è stata inserita nel girone G, il girone misto con squadre di Campania, Lazio e Sardegna. Si tratta di 14 squadre del continente e 4 sarde: Arzachena, Atletico Uri, Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra, e Ilvamaddalena.

Il calciomercato.

L’ lvamaddalena si è profondamente rinnovata.

Confermati 10 giocatori: Ciprian Dombrovoschi, Diego Dipietro, Nacho Cacheiro, Leo Escobar, Fausto Chiappetta e Marco Aiana, Gabriele Lobrano, Davide Lena, Riccardo Pirina e Nicolò Pisano.

Acquistati 13 giocatori: Andrea Galvanio, Marco Contucci, Federico Mastromarino, Daniele Ansini, Lorenzo Isaia, Hernan Altolaguirre, Mattia Sordini, Federico Atzori, Vittorio Cuomo, Mattia Ferlicca, Dmitri Roszak, Michele Gentile, e la uno dei migliori talenti dell’Eccellenza sarda, l’ex Porto Rotondo Antonio Giuseppe Seddaiu.

Un organico al momento di ventitré elementi, dodici dei quali under, col regolamento che ne impone almeno quattro in campo ed altrettanti in panca.

Lo staff.

L’allenatore, Aldo Gardini, è esperto della Serie D e conosce bene anche la Sardegna per aver allenato la Torres e soprattutto il Lanusei, con cui ha sfiorato poche stagioni fa la promozione in Serie C.

Torna nell’Ilvamaddalena anche il general manager Stefano D’Apice, dopo alcune stagioni di esperienza in serie D con altre società Sarde.