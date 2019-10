Il trofeo dei due Golfi a Olbia.

Cresce l’attesa per lo start del “Trofeo dei due Golfi”, Memorial dedicato a Bepi Carlini, geniale imprenditore olbiese fondatore della Novamarine, apprezzato manager della nautica mondiale e socio fondatore del Circolo Nautico Olbia, che da anni, in collaborazione con lo Yacht Club Porto Rotondo e La Marina di Porto Rotondo, cura l’organizzazione della manifestazione velica in suo onore.

Queste le classi delle imbarcazioni ammesse: la categoria “Crociera/Regata” (ORC CLUB/International), la categoria “Gran Crociera” (ORC CLUB/International), categoria “Vele Bianche” aventi LOA superiore ai 9,99 (tempo Reale) e la categoria “Minialtura” aventi LOA superiore ai 6 mt e inferiore ai 10 mt (tempo reale). Le imbarcazioni si daranno battaglia domenica 13 ottobre 2019 in una Regata costiera di 12 miglia con partenza dallo specchio acqueo antistante il golfo di Cugnana ed arrivo nel Golfo di Olbia.

