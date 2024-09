Windsurf, il Circolo nautico Olbia ha un campione del mondo

Il Circolo nautico Olbia ha il suo primo campione del mondo: Alessandro Torzoni col windsurf

Il circolo nautico Olbia torna dalla Spagna con il suo primo campione del mondo: Alessandro Torzoni col windsurf. Si è svolto nella scorsa settimana in Spagna, nelle acque del Golfo di Roses (Costa Brava) il Campionato Mondiale della Classe Windsurfer. Partecipavano all’evento sportivo 278 atleti, in rappresentanza di 21 Nazioni, provenienti da tutti i Continenti.

Dopo quattro giornate di regate caratterizzate da condizioni di vento sostenuto e onda formata Alessandro Torzoni del Circolo Nautico Olbia si è aggiudicato la medaglia più preziosa laureandosi Campione del Mondo 2024 della Classe Windsurfer nella categoria Course-Race con una impressionante serie di primi posti in tutte le regate.

Non meno lusinghiere le prestazioni degli altri cinque regatanti che rappresentavano i colori del sodalizio olbiese: nella categoria medio Leggeri Antonello Melca e Roberto Soro si sono classificati rispettivamente 25° e 31°. Nella categoria medio pesanti Gabriele e Giorgio Spano, qualificatisi per le semifinali nello Slalom sono poi incappati in n errore di percorso che gli ha precluso la partecipazione alla fase finale. Il riscatto è però arrivato nel Course Race dove si sono classificati rispettivamente al 31 e 37° posto. Da segnalare infine nella categoria pesanti l’eccellente 14° posizione di Angelo Usai nonostante la sua prestazione sia stata influenzata da un fastidioso infortunio occorso a ridosso dell’appuntamento mondiale.

