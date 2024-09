Cagliari Cremonese 1-0.

Il Cagliari prova a tirare su il morale ai tifosi affrontando in Coppa Italia la terza in classifica della Serie B, la Cremonese guidata da Giovanni Stroppa. Una partita che tecnicamente non potrà dare le risposte che gli addetti ai lavori e soprattutto i tifosi si aspettano dai rossoblù, anche per via della formazione iniziale completamente inedita.

Primo tempo.

Ritmi blandi all’inizio, Il Cagliari ottiene tre calci d’angolo nei primi 10 minuti, senza riuscire a rendersi pericoloso. Per il momento la Cremonese sembra aver rinviato a un altro momento della partita le sortite offensive. Dalla curva Nord il coro “Di questa partitella non cene frega”. Al 12 si vede il Cagliari in avanti, Adopo mette al centro dalla destra, ma Lapadula è ben trattenuto da un avversario e non riesce a staccare per colpire di testa.

Al 17′ Augello mette al centro dalla sinistra, Lapadula non ci arriva, Azzi a porta vuota svirgola e manda il pallone al lato. Due minuti dopo Zappa va via sulla destra, mette al centro, il portiere è a terra, ma non c’è nessuno a indirzzare il pallone in rete. E’ il 25′, Felici la mette al centro dalla sinistra, ancora Azzi non ci arriva. Felici la mette ancora al centro, questa volta dalla destra, e Lapadula, defilato a sinistra, coglie il palo. Il Cagliari spinge senza affannarsi troppo, la Cremonese. I grigiorossi si vedono avanti al 28′, con un tiro fiacco che va lentamente sul fondo. La partita è a senso unico. 32′, Felici sulla sinistra rientra e tira di destro, Saro respinge coi pugni. Bellissima e rara verticalizzazione di Makoumbou, Zappa sul fondo crossa al centro, ma la difesa grigiorossa respinge. Ancora, al 43′, cross di Augello, Gaetano di testa sciupa. Si va al riposo sullo 0 a 0.

Secondo tempo.

La prima azione è della Cremonese. Pallone in area, sponda di Lochoshvili, Moretti tira al volo, ma il tiro viene ribattuto in angolo. Ancora grigiorosso al tiro con Barbieri al 48′, ma il tiro è fiacco. Cremonese ancora in avanti, prima col colpo di testa di De Luca, poi con la staffilata di Majer, che impegna Sherri, il suo bagher manda il pallone in angolo. Nicola manda in campo Viola e Piccoli per Felici e Gaetano. Cremonese in contropiede, De Luca solo davanti a Sherri, rinviene Palomino, che salva. Poi Viola riceve il pallone e tira in caduta, pallone alto sulla traversa.

Il Cagliari passa.

59′, Makoumbou dribbla un avversario e si proietta verso la trequarti, allarga per Piccoli, che lascia sulla sinistra ad Augello. Il suo cross al centro trova Lapadula solo, la sua spaccata non lascia scampo a Saro. Al 63 Lapadula si trova ancora solo davanti a Saro, che stavolta, miracolosamente, respinge. Al 65′ Piccoli si trova in possesso del pallone al limite dell’area per via di un pasticcio della difesa grigiorossa, ma il suo tiro è da dimenticare. Su calcio d’angolo Piccoli tenta la girata, ma colpisce male. Al 72′ si vede in avanti la Cremonese, ma il tiro di testa di Milanese viene respinto da Sherri. Al ’75 Zappa va sul fondo, pallone al centro, ma non ne approfitta nessuno. Esce Lapadula, sostituito da Luvumbo. Esce anche Augello, sostituito da Zortea. Al 77′ Luvumbo lotta sul pallone, con la complicità di un rimpallo tra due difensori si trova solo davanti al portiere, ma incredibilmente svirgola il pallone e manda al lato. Piccoli, di tacco, per Viola, è il secondo palo del Cagliari. Il Cagliari sostituisce Adopo con Deiola. Sherri si esibisce in una spettacolare parata, con l’attaccante cremonese in fuorigioco, ed è l’ultima azione della partita.

Una partita dai ritmi blandi, che il Cagliari ha meritato di vincere per il numero di occasioni prodotte, pur evidenziando tutta la fifficoltà nel concretizzarle già mostrata nelle prime partite di campionato.

Il tabellino.

Cagliari

Titolari: Sherri, Augello, Lapadula, Palomino, Zappa, Makoumbou, Obert, Azzi, Gaetano, Felici, Adopo

Allenatore: Davide Nicola

In panchina: Ciocci, Scuffet, Lupetto, Viola, Deiola, Marin, Zortea, Cogi, Luvumbo, Kingstone, Piccoli

Cremonese

Titolari: Saro, Gualtiglia, Bartl, Pickel, De Luca, Johnsen, Antov, Majer, Moretti, Lochoshvili, Milanese

Allenatore: Giovanni Stroppa

In panchina: Fulignati, Zungial, Bonaiuto, Sernicola, Semicollo, Bianchetti, Castagnetti, Vázquez, Vandeputte, Nasti

Arbitri

Arbitro: Kevin Bonacina (Bergamo)

Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1), Paolo Laudato (Taranto)

Quarto ufficiale: Alberto Ruben Arena (Torre Del Greco)

VAR: Gianpiero Miele (Nola), Francesco Meraviglia (Pistoia)

Ammonizioni

40′ Palomino (C), 61′ Zappa (C), 72′ Viola (C)

Reti

59 Lapadula (C)

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui