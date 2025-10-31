Pensioni di novembre, il pagamento negli uffici postali della Gallura

Il pagamento delle pensioni di novembre in Gallura.
A partire da lunedì 3 novembre, gli uffici postali della Gallura Nord-Est Sardegna daranno avvio al pagamento delle pensioni del mese, come reso noto da Poste Italiane. L’erogazione interesserà tutti i 34 sportelli presenti sul territorio provinciale, garantendo così la consueta operatività per i cittadini pensionati.
Nella stessa data, le somme saranno accreditate anche a coloro che percepiscono la pensione su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution, secondo la modalità prescelta. Gli utenti in possesso di una Carta di Debito collegata al proprio conto o libretto, così come i titolari di Postepay Evolution, avranno la possibilità di prelevare il denaro contante dai 26 Atm Postamat dislocati nella zona, evitando così la necessità di recarsi allo sportello.
Poste Italiane ricorda inoltre che i titolari di Carte di Debito associate a conti o libretti possono usufruire senza costi aggiuntivi di una copertura assicurativa che prevede un rimborso fino a 700 euro annui in caso di furto di contante, purché l’episodio avvenga entro due ore dal prelievo, sia questo effettuato presso un ufficio postale o uno sportello Postamat.
Per agevolare il servizio e ridurre eventuali attese, l’azienda invita i pensionati, quando possibile, a recarsi agli sportelli nelle ore centrali o pomeridiane della giornata, preferendo i giorni successivi ai primi del mese. Tutte le informazioni utili sono consultabili sul sito ufficiale www.poste.it o contattando il numero 06/45263322.