San Teodoro piange la prematura scomparsa di Vanna

L’addio a Vanna Gungui a San Teodoro.

Grande dolore a San Teodoro per la prematura scomparsa, a soli 65 anni, di Vanna Gungui. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in paese, suscitando profonda commozione tra quanti la conoscevano e ne avevano apprezzato il carattere e la presenza discreta.

Il triste annuncio dei familiari.

A darne l’annuncio sono la figlia Laura Rametta, il compagno Walter Leccardi, la madre Marianna Muggittu, il fratello Marcello, la sorella Mirella e i nipoti Eleonora e Alessandro Torretta, che in queste ore stanno ricevendo numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza.

I funerali nella chiesa di Santa Teresa di Calcutta.

L’ultimo saluto è previsto per oggi, lunedì 29 dicembre, alle ore 15, nella chiesa di Santa Teresa di Calcutta a San Teodoro. Il corteo funebre partirà dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove Vanna Gungui si è spenta all’età di 65 anni. La cerimonia rappresenterà un momento di raccoglimento per familiari, amici e per l’intera comunità, colpita dalla perdita improvvisa.

