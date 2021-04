La situazione coronavirus a Telti.

Preoccupa la situazione coronavirus a Telti dove i casi di positività sono in rapido aumento. Attualmente sono 14 le persone positive al tampone molecolare mentre una quarantina sono in quarantena.

“L’Ats ha fatto un lavoro ammirevole contattandole singolarmente e fissando gli appuntamenti per effettuare il tampone. Alla luce degli ultimi avvenimenti, non è da escludere un eventuale lockdown subito dopo le vacanze pasquali – commenta la sindaca Piera Azzena – . Sarà cura di questa amministrazione avvisare la popolazione sulle date dello screening che molto probabilmente sarà organizzato per la settimana prossima”.

“Nel frattempo, rinnovo le raccomandazioni ai miei concittadini: osservate il distanziamento, utilizzate sempre la mascherina anche all’aperto, evitate assembramenti e non uscite se siete in quarantena. La compagnia Barracellare avrà il compito di segnalare alla Polizia Locale eventuali cittadini che non rispettino gli obblighi di permanenza nel proprio domicilio” Conclude la sindaca Azzena.

(Visited 281 times, 281 visits today)