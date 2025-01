Telti cresce e guarda al futuro: intervista al sindaco Vittorio Pinducciu

Telti ha registrato nel 2024 un aumento demografico di 22 unità, portando i residenti a 2.268: il sindaco rivela il lavoro in corso. I numeri raccontano solo la parte più tecnica della storia. Dietro la crescita di Telti c’è una visione strategica, come racconta il sindaco Vittorio Pinducciu in un’intervista esclusiva. “Abbiamo lavorato su più fronti: infrastrutture, turismo, eventi e inclusività. I risultati parlano di un paese in evoluzione, che punta a essere accogliente e dinamico, senza perdere la propria identità agropastorale”.

Il parco e gli altri progetti

Tra i progetti di cui il sindaco è particolarmente orgoglioso c’è il primo lotto del Parco Urbano, pensato come spazio multifunzionale per il tempo libero, la cultura e la socializzazione. Il parco sarà dedicato a Vittorio Inzaina, figura centrale per la cultura musicale di Telti. Sarà un luogo dove comunità e natura si incontrano, offrendo spazi per attività culturali, sportive e ricreative”, spiega Pinducciu. Il parco ospiterà un anfiteatro all’aperto per eventi artistici e concerti, zone per il relax e aree giochi per i più piccoli.

Non solo natura: Telti guarda anche al futuro con una visione urbana chiara. Il completamento della lottizzazione “Lu Lisandru” è un esempio concreto. “Questa opera, attesa da anni, è ora una realtà grazie a infrastrutture moderne e adeguate. È un simbolo della nostra capacità di offrire spazi di qualità per chi sceglie Telti come casa”, sottolinea il sindaco.

Accanto a questo, la riqualificazione dell’ex mattatoio comunale, che diventerà un centro polifunzionale per laboratori musicali, e creativi, e della palestra scolastica per offrire uno spazio sportivo moderno e sicuro a chi vorrà usufruire delle aree sportive nel territorio, dimostrano l’impegno per migliorare la qualità della vita. Anche dal punto di vista energetico il comune di Telti si dimostra all’avanguardia grazie al progetto per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, con interventi volti a migliorare la sostenibilità ambientale e ridurre i consumi energetici.

L’obiettivo turismo

Il turismo, definito dal sindaco come una «risorsa strategica», è al centro delle politiche di Telti. «Puntiamo su eventi simbolo come la Sagra del Mirto e il Carnevale Teltese, occasioni per attrarre visitatori e promuovere il nostro territorio. Vogliamo un turismo che duri tutto l’anno, ispirandoci a modelli di successo internazionali.» Oltre agli eventi, tra cui spicca il Premio Vittorio Inzaina, l’attenzione è rivolta al “turismo lento”, con progetti come una pista ciclabile che collega Telti ai comuni limitrofi, attraversando paesaggi di grande bellezza. Un altro fiore all’occhiello è il recupero delle tradizioni, con manifestazioni come la giornata di “Lu caminu di lu tricu”, che si svolge a luglio in occasione della mietitura. «È fondamentale trasmettere ai giovani il valore della nostra terra e delle tradizioni. La cultura è il cuore del nostro futuro», ribadisce Pinducciu. L’istituzione di una nuova biblioteca comunale coniugherà tradizione e innovazione grazie a servizi digitali avanzati, con uno sportello “Informagiovani”.

Vittorio Pinducciu, sindaco di Telti

Come vede il ruolo di Telti nella nascente Provincia del Nord Est Sardegna e quali opportunità pensa possa offrire questa riorganizzazione?

“Telti ha un ruolo di fondamentale importanza nella nuova Provincia, grazie alla sua vicinanza a Olbia e al suo sviluppo costante. Rappresentare il territorio a livello provinciale è un orgoglio, ma anche un’opportunità per contribuire con risorse utili a tutta la Gallura. Un esempio significativo è l’area demaniale di 26 ettari che il Comune ha ottenuto il 9 luglio, un progetto su cui stiamo lavorando per completare il trasferimento definitivo. Questa area è destinata a ospitare infrastrutture e servizi non solo per Telti, ma per l’intero territorio provinciale, in collaborazione con gli altri comuni, con l’obiettivo di sviluppare opere utili per la crescita collettiva”.

Durante l’incontro in Provincia a Olbia, ha parlato dell’importanza di ispirarsi a modelli virtuosi di altre regioni o Paesi. C’è un esempio specifico che pensa possa essere realizzato anche qui?

“Penso a località europee dove il turismo funziona tutto l’anno. Se questo risultato è possibile altrove, possiamo studiare quei modelli e adattarli alla Gallura, che ha un potenziale turistico straordinario e non sfruttato appieno. La priorità deve essere dotare il territorio di infrastrutture moderne e migliorare settori chiave come strade e istruzione, elementi essenziali per uno sviluppo turistico e sociale sostenibile”.

Per concludere, quale messaggio desidera lanciare ai cittadini di Telti per il nuovo anno?

“Invito a mantenere viva la fiducia nell’amministrazione, che lavora con impegno per rendere Telti un paese accogliente, rispettoso delle sue radici e a misura d’uomo. Invito tutti i genitori a compiere ogni sforzo educativo per il futuro dei nostri giovani, affinché le loro competenze non si disperdano. Credo che il miglior augurio sia quello di una maggiore collaborazione tra genitori e istituzioni affinché si crei una comunità unita e collaborativa nell’interesse dei giovani”.

Il sindaco Vittorio Pinducciu si mostra fiducioso e determinato. “Il nostro lavoro è appena iniziato. Telti è un paese in crescita, ma è fondamentale mantenere una visione a lungo termine, costruendo un futuro basato sulla sostenibilità, la cultura e il benessere della comunità. Sono convinto che, con il supporto dei cittadini, Telti continuerà a essere un esempio di come un piccolo centro possa fare la differenza”.

