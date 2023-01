Successo per Emma al Capodanno di Olbia

Grande successo per Emma al Capodanno di Olbia con ventimila persone che hanno festeggiato il 2023 al Molo Brin. La nebbia ha creato qualche problema all’audio e ha nascosto i fuochi di mezzanotte, ma non ha fermato la musica e la festa. I fan erano in attesa da ore e verso le 22 la cantante pugliese è entrata in scena portando tutti i suoi puoi grandi successi.

C’è stato spazio anche per qualche distrazione, come la videcochiamata che Emma ha fatto alla madre Maria dal palco. Hanno parlato un po’, poi le ha detto che qualcuno era andato a vedere il concerto, per poi girare il telefono e farla salutare dai ventimila del Capodanno di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui