La guardia medica di Telti.

“Guardia medica chiusa per mancanza di personale medico”. Questo è il cartello che alcuni residenti, lunedì scorso, hanno trovato all’ingresso dell’ambulatorio di Telti. La vicenda ha allarmato i pazienti del comune, costretti a doversi recare a Olbia per le cure.

La sanità in Gallura.

Nonostante il giorno dopo l’ambulatorio avesse di nuovo riaperto al pubblico, sono tanti quelli che si sono indignati, poiché la situazione si intreccia a ciò che sta accadendo alla sanità della Gallura nei tre presidi ospedalieri: quello di Olbia, Tempio e La Maddalena.

“Quello che è accaduto non era mai successo. Ancora una volta a causa dell’inadempienza della Regione – ha detto la vicesindaca Piera Azzena -, ci troviamo con l’impossibilità di avere un servizio importante come questo, qui e in altri comuni della Gallura, costretti a chiudere ambulatori a causa della grave carenza di personale medico”.

(Visited 63 times, 82 visits today)