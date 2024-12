A Telti proseguono i lavori per nuovi marciapiedi e segnaletica

I lavori per la viabilità di Telti.

A Telti sono in corso i lavori per la nuova viabilità e la segnaletica stradale in via Manzoni. Con 200mila euro interamente finanziati dalla Regione, sono stati appaltati i lavori relativi al rifacimento dei marciapiedi sul lato destro direzione Olbia.

Altri interventi riguardano la segnaletica stradale, che si interromperanno provvisoriamente in prossimità di via Gallura. L’amministrazione ha fatto sapere che questa scelta nasce dall’esigenza del Comune di consentire durante la realizzazione dei nuovi marciapiedi di ricavare nuovi parcheggi su una parte della strada.

Per la realizzazione di questi marciapiedi la Regione ha finanziato circa 300mila euro. Altri lavori riguardano invece la messa in sicurezza della viabilità in prossimità delle curve e delle intersezioni. L’amministrazione si è scusata inoltre per i disagi del cantiere.

