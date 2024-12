Telti in lutto per la scomparsa di Pietruccia Bruno

L’addio a Pietruccia Bruno di Telti.

Si è spenta all’età di 77 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità di Telti, Pietruccia Bruno, una donna che ha vissuto con dedizione e amore la sua famiglia e il suo paese. La triste notizia della sua morte è stata data dal marito Roberto Bello, dai figli Tiziana con Giuseppe e Massimiliano con Angela, dai nipoti Loris e Desirè, e da tutti i suoi parenti.

La cerimonia funebre si è svolta ieri pomeriggio alle ore 15 presso la chiesa di Santa Vittoria a Telti, con partenza alle 13:30 dall’ospedale San Francesco di Nuoro, dove Pietruccia si era recentemente spenta. La famiglia e i numerosi amici hanno partecipato al rito, stringendosi in un abbraccio di solidarietà e affetto in questo momento di grande dolore. Pietruccia è ricordata per la sua gentilezza, il suo impegno e la sua instancabile dedizione alla famiglia.

