A Telti nasce Mirtina, lo sciroppo di mirto made in Sardegna

La presentazione di Mirtina a Telti.

Mirtina è stata puntuale. Ad accoglierla imprenditori, addetti ai lavori, stampa di settore e curiosi. La sala messa a disposizione all’interno dell’Eccelsa Aviation di Olbia, ha accolto tutti. Marilena Suelzu e Paola Spanu, emozionatissime, hanno raccontato la storia di Mirtina; hanno ricordato delle mille difficoltà superate con determinazione. Hanno saputo empaticamente descrivere i momenti salienti dalla nascita di La Multa srls, la società al femminile che oggi ha affrontato il primo passo nel mondo dell’imprenditoria, soffermandosi poi su Mirtina, lo sciroppo di mirto.

La rassicurante presenza di Gaetano D’Ambrosio ha dato sostegno all’emozione che si respirava. Due donne coraggiose, decise nel voler portare avanti un progetto aziendale per il quale il viaggio è appena iniziato.

Un progetto industriale che si basa su originalità, territorio, e passione.

L’originalità del prodotto e della sua formula ha colpito favorevolmente tutti gli addetti ai lavori presenti. Il mercato del Food and Beverage, aveva bisogno di un prodotto alternativo, duttile e rappresentativo del territorio, adatto a grandi e piccini, bello nella cura dal packaging, nello studio delle forme e della grafica.

Alle spalle un gruppo di professionisti che lavora al progetto. “Stiamo lavorando per realizzare il secondo passaggio della nostra avventura: la realizzazione di un laboratorio e del punto vendita, ovviamente a Telti – ha detto Paola Spanu -. In questa fase iniziale ci appoggiamo al laboratorio de La Neula, la nota azienda produttrice di Mirto con la quale è nato un forte legame professionale”.

“Siamo emozionate e felici – ha detto Marilena Suelzu – questa per noi è una giornata importante e vedere l’attenzione degli addetti ai lavori ci riempie di gioia”.

Assente per impegni precedenti, l’assessore Matteo Sanna, assessore al Commercio, , turismo ed attività produttive del Comune di Telti ha inviato un messaggio di congratulazioni alle due imprenditrici: “Sono felicissimo di questa nuova iniziativa imprenditoriale tutta al femminile. La nostra collina sul mare è ricca di mirto, questa nuova attività imprenditoriale si aggiunge ad altre tre realtà legate al mirto esistenti nel nostro territorio. Come amministrazione desideriamo esprimere un sincero in bocca al lupo ed auguriamo buon lavoro ai protagonisti di questa nuova realtà produttiva”.

La curiosità dei presenti è stata soddisfatta dalla maestria del barman Antonio Maludrottu che ha preparato diversi cocktail, li ha presentati e raccontati, incuriosendo tutti i presenti che hanno gradito l’assaggio piacevolmente colpiti dalla assoluta novità: Il Mirto Sunrise, Su Pizzinnu, Il Maestrale di Mirto e Il Mirto Sour hanno colpito, facendo centro. Marilena e Paola hanno annunciato anche l’impegno per la creazione di altri prodotti, a base di mirto, originali e unici. Si lavora alla creazione di una rete vendita e all’attivazione dell’ECommerce (commercio elettronico).

