Vittorio Pinducciu eletto nuovo sindaco di Telti

Pinducciu sindaco di Telti.

Lo scranno di sindaco di Telti va a Vittorio Domenico Pinducciu che, con 117 voti di scarto, si è affermato su Giuseppe Pinna candidato per la lista Insieme per Telti. La lista Viva Telti, che sosteneva Pinducciu, ha ottenuto in totale 808 voti, Insieme per Telti, invece, si è fermata a solo a 691 preferenze.

Una piccola lezione di democrazia quella del comune gallurese che, in questa tornata elettorale caratterizzata dall’astensionismo, ha visto presentarsi alle urne oltre il 78 per cento degli aventi diritto.