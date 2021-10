Grande dolore a Monti per la morte di Fabrizio, scomparso a soli 15 anni

Lutto cittadino a Monti.

Tutta Monti è rimasta sotto shock per la grave perdita del giovane Fabrizio. Una tragedia che ha toccato da vicino tutti i residenti del paese.

Il sindaco Emanuele Mutzu ha disposto il lutto cittadino per la giornata di domani, 12 ottobre quando si terranno i funerali del ragazzo quindicenne.

L’ordinanza prevede l’esposizione la bandiera a mezz’asta nel palazzo comunale e la chiusura di tutte le attività commerciali, dalle ore 16 alle ore 17. In quell’ora si svolgeranno le esequie nella chiesa di San Gavino Martire a Monti. Vietato dall’ordinanza anche ogni comportamento non in linea con le disposizioni dell’amministrazione comunale.