I voti della sezione Mater Olbia.

Quest’anno, per la prima volta nelle elezioni comunali, è stata creata una sezione elettorale anche all’ospedale Mater Olbia, per permettere anche alle persone ricoverate di esercitare il diritto di voto. È la numero 50, una in più al tradizionale numero delle sezioni.

Ventisei i voti validi, quindici dei quali per il candidato Augusto Giuseppe Gabriele Navone, che ottiene il 57,69% dei voti e 11 voti per Settimo Settimo Nizzi, il sindaco uscente, che ottiene il 42,41% dei voti.