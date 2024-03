Prestigioso riconoscimento per un pizzaiolo di Telti.

Gianluca Serra, pizzaiolo 45enne di Donori, residente da tempo a Telti, è stato inserito nella guida dell’Arcimboldo con due pennelli d’oro. L'”Arcimboldo magazine online” è una prestigiosa rivista del settore che prende il nome dal famoso omonimo artista. Noto anche perché nelle proprie opere dipingeva i volti umani assemblando figure di ortaggi.

La premiazione si è svolta durante una cerimonia tenuta nei giorni scorsi al Grand Hotel Capodimonte. Lì si sono radunati tutti i vincitori delle diverse specialità e i titolari dei locali recensiti nella guida, che hanno ricevuto la prestigiosa targa che riporta i pennelli d’oro assegnati.

Serra, che opera nella propria pizzeria, la Tertium a Telti, ha ricevuto in premio una targa con i due pennelli, che indicano un indice di qualità medio alto. Premiato per la qualità delle sue pizze e per l’accurata scelta degli ingredienti, il pizzaiolo tiene i piedi per terra: “Orgoglioso del riconoscimento, lo considero un premio per il mio impegno nel servire i clienti e uno stimolo per continuare in questa direzione. E’ la strada giusta”.

Grazie all’inserimento nella guida, la clientela della pizzeria potrebbe presto crescere. Anche per l’effetto diretto della guida sui turisti, sempre attenti alla sperimentazione della qualità del cibo e del servizio dei locali sardi.

