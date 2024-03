Il deputato leghista Dario Giagoni intrappolato in cimitero.

Prima era rimasto chiuso in ascensore, ora è si è trovato bloccato dentro il cimitero: nuova disavventura per Dario Giagoni. “C’è sempre una prima volta, e questa per me è la prima volta di rimanere chiuso in ascensore”. Così raccontava a maggio in un video girato dentro un ascensore di Montecitorio. Era rimasto bloccato e aveva deciso di pubblicare un video in diretta per descrivere quella buffa sensazione alla Camera. Ora l’imprevisto nel vecchio cimitero di Buoncammino, a Santa Teresa Gallura.

Alle Regionali ha partecipato come riempitivo per la lista della Lega, senza alcun tipo di campagna elettorale. Giagoni ha preso solo 747 voti, ma il vero deluso è Andrea Biancareddu che ha incassato 2.366 preferenze e resta fuori dal Consiglio regionale. La Lega è il partito che esce peggio da queste Regionali, con tanti big spazzati via e il crollo del consenso al 3,8%.

Come se non bastasse, per Giagoni arriva pure la beffa al camposanto. Si è attardato dai parenti defunti e si è trovato davanti il cancello chiuso. Come con l’ascensore, l’ha presa con ironia e ci ha scherzato su Facebook. Se Montecitorio era stata la prima volta e ora è arrivato il cimitero, il deputato si porta avanti: “Non c’è due senza tre”.

