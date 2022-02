I lavori nella chiesetta di Telti.

Quasi conclusi a Telti i lavori per la riqualificazione degli spazi della chiesetta di San Bachisio. Grazie a un finanziamento dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura, sulla corte esterna dell’edificio religioso, sono in corso di realizzazione alcuni interventi di rifacimento delle infrastrutture per accogliere la festa campestre.

Il progetto, finanziato dall’Unione dei Comuni, dell’importo di 170,882 mila euro, prevede la demolizione e il rifacimento delle staccionate in legno, la sostituzione dei tavoli di granito e la realizzazione di un muro di contenimento in granito. “Alcune strutture non erano adeguate, come i tavolini, che erano rustici e formati da blocchetti, – dichiara il sindaco Vittorio Pinducciu -, così saranno sostituiti con altri in legno amovibili che danno maggior pregio alla chiesa”.