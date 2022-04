Terminati i lavori a San Teodoro.

I sentieri naturalistici della laguna di San Teodoro ora si possono percorrere a piedi. L’amministrazione comunale ha completato i lavori che hanno permesso l’apertura dell’area, attrezzandola per gli amanti della natura e dello sport.

Staccionate, segnaletica e punti fitness. Ora l’area della laguna di San Teodoro, immersa in una macchia mediterranea tipicamente gallurese, grazie all’accurata pulizia e messa in sicurezza da parte del Comune, potrà essere accessibile a tutti, anche grazie alla presenza di un parcheggio e dei servizi igienici. L’amministrazione ha fatto sapere di aver recentemente terminato i lavori e di aver fatto questa scelta per valorizzare il suo patrimonio naturalistico.

Un’attenzione particolare alla creazione dell’offerta turistica. Questo è il fine del recupero dell’area, per incrementare la domanda anche da parte degli amanti della pesca e della natura, grazie ai cartelli informativi sulla fauna e flora locale. “Il progetto di riqualificazione prevede diversi importanti interventi per indirizzare verso una gestione più consapevole ed efficace del patrimonio naturalistico del nostro paese – spiega il Comune -, parte del sistema di green ways che amplieranno la nostra offerta turistica. Un importante ruolo è anche il recupero della funzione turistico ricettiva dell’ittiturismo, che entro l’anno dovrebbe riprendere una nuova operatività”.