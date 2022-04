Il Comune di Arzachena pulisce le spiagge.

L’estate è sempre più vicina e bisogna arrivare preparati ad accogliere i turisti nelle spiagge. Per questo motivo l’amministrazione comunale di Arzachena ha cominciato a fare le “pulizie di Pasqua” sui suoi meravigliosi litorali della Costa Smeralda.

Il servizio, svolto dall’ufficio Ambiente ha avviato le prime operazioni, consentite dall’ordinanza balneare della Regione per le spiagge. Gli operatori ecologici hanno raccolto svariati rifiuti di differente tipo e di grandi dimensioni, anche trasportati dalle mareggiate di questi giorni.

Successivamente, si occuperà del taglio delle erbacce. Per far rispettare il decoro e rendere le spiagge più accessibili, il Comune farà installare anche i cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti e le passerelle in legno. Gli interventi saranno terminati prima dell’estate.