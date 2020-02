La Santa Messa sabato 22 febbraio.

Sabato 22 febbraio alle ore 18 nella Cattedrale di Tempio verrà celebrata la Santa Messa in suffragio di don Luigi Giussani nel quindicesimo anniversario della sua scomparsa. Presiederà Monsignor Giovanni Pittorru, canonico e parroco della Cattedrale di Tempio.

A quindici anni dalla morte di don Giussani e a trentotto dal riconoscimento pontificio della Fraternità di CL, l’intenzione di preghiera per le messe celebrate in tutto il mondo “Affinché, fedeli al carisma di don Giussani nell’appartenenza alla vita della Santa Chiesa, possiamo assecondare l’invito di papa Francesco a “seguire Gesù, ascoltare ogni giorno la sua chiamata” che ci raggiunge attraverso i Suoi testimoni. Offrendo la nostra esistenza per il Papa e i nostri fratelli uomini, domandiamo allo Spirito che l’incontro con Cristo diventi sempre più l’orizzonte totale della nostra vita e la forma vera di ogni rapporto”.

