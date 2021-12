I lavori a Tempio.

Per giovedì 23 dicembre 2021 i tecnici di Abbanoa hanno in programma un importante intervento di efficientamento della rete idrica di Tempio Pausania. Nel dettaglio, saranno installate nuove apparecchiature idrauliche di sezionamento e connessione del tratto di nuova condotta al servizio di via Murinu e traverse. Per eseguire l’intervento sarà necessario chiudere l’erogazione tra le 8 e le 13 nella strada interessata e nelle vie Toliatti, Silla Lissia, Lentini, Elio Azzena e traverse.

Sarà cura di Abbanoa contenere le ore di interruzione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Tempio è tra i primi trenta Comuni della Sardegna dove Abbanoa ha avviato l’innovativo programma “reti intelligenti”. Tramite l’installazione di apparecchiature all’avanguardia, valvole di sezione e di controllo di portate e pressioni, gli oltre 58 chilometri di reti cittadine saranno divise in distretti idraulici. Ognuno avrà una propria regolazione in base alle reali esigenze. Non solo: la distrettualizzazione delle reti consente, in casi di guasti o interventi, di isolare la sola zona interessata senza creare disservizi nel resto del centro abitato.