La situazione dell’area pedonale di Tempio.

A seguito di “diverse istanze giunte all’amministrazione da parte di alcuni commercianti titolari di attività, forse a causa di notizie infondate apparse di recente sulla stampa locale”, si è svolto un incontro per discutere dell’area pedonale istituita in alcune parti del centro storico di Tempio.

All’incontro con il sindaco Gianni Addis erano presenti, oltre a Patrizio Saba, presidente della Confcommercio cittadina, anche “alcuni rappresentanti delle attività commerciali e dei pubblici esercizi dell’area” nonchè il capogruppo di opposizione di Tempio cambia Nicola Comerci.

Il sindaco Addis commenta e raconta l’incontro: “Si è ritenuto, pertanto, di dover esaminare la questione allargando il confronto con i diretti interessati per sentire e raccogliere le loro proposte e ascoltare le esigenze di chi opera in quella parte della città. Per quanto possibile, riteniamo che in questo momento così difficile, la condivisione a più livelli e il confronto sulle reali necessità delle categorie economiche cittadine, siano quanto mai strumenti necessari e utili, senza trascurare le esigenze della popolazione residentee di tutti i cittadini. La riunione è stata occasione di un confronto costruttivo e molti sono stati gli interventi propositivi.”

Addis conclude: “Ora l’amministrazione valuterà se mantenere lo stato attuale o se sia necessario modificare parte della regolamentazione dell’area pedonale per una migliore vivibilità in termini economici del centro storico”.

