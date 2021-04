La situazione coronavirus a Tempio.

Aumentano ancora i casi di coronavirus a Tempio Pausania. Secondo gli ultimi dati sono 24 le persone positive, con 3 casi di variante inglese. A questo proposito il sindaco Gianni Addis ha precisato che solo per un errore nel caricamento dei dati in piattaforma, è stato indicato un caso di variante nigeriana mentre si trattava di variante inglese.

In forte aumento anche il numero delle quarantene. Sono, infatti, 76 i soggetti sottoposti a questa misura di osservazione obbligatoria. “Davanti a questo aumento dei casi anche in città, è evidente che ci sia un allentamento nell’osservanza delle misure di prevenzione – ha dichiarato il primo cittadino – . Nonostante il lungo periodo di sacrifici e rinunce che colpiscono in particolare la sfera affettiva e sociale di ognuno di noi, dobbiamo continuare ad avere paura del virus che non ha diminuito la sua pericolosità: dobbiamo essere tutti consapevoli che le varianti del coronavirus hanno una maggiore trasmissibilità e questo vuol dire che è più facile contagiarsi”.

“Oggi ancora di più, pertanto, è indispensabile che tutti teniamo comportamenti estremamente prudenti e responsabili per evitare che i contagi continuino a crescere. Pertanto, vi esorto alla massima prudenza, a rispettare rigorosamente tutti i divieti e le misure di sicurezza e di protezione”, conclude il sindaco.

