Le riprese previste tra maggio e giugno a Golfo Aranci.

Non solo la Sirenetta della Disney a Santa Teresa. Anche Golfo Aranci è stato scelto per la produzione di un famosissimo remake. Ieri mattina è stata deliberata l’approvazione delle riprese e il primo accordo di programma che prevede nel mese di maggio e giugno una folta presenza di operatori legati alla produzione.

Da Golfarancino sono orgoglioso che una delle più importanti compagnie cinematografiche del mondo ci abbia scelto – commenta il sindaco Mario Mulas – Otterremo dei grandi benefici sia in termini di visibilità che in termini di ricadute dirette legate all’ospitalità della produzione che vivrà la nostra comunità.

Dopo la fine dell’ordinanza comunale sulla zona rossa il sindaco parta anche di ripartenza. “Vi anticipo che stiamo mettendo su un inizio di stagione ricco di iniziative di promozione turistica. Lo dobbiamo alle nostre imprese e alla nostra resilienza che ci impone di guardare al futuro con rinnovato ottimismo“, conclude.

